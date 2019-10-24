Дитятьєв продовжив контракт з Краковією

Український легіонер Краковії Олексій Дитятьєв підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода розрахована до кінця сезону-2021/2022.

"Я дуже радий, що можу залишитися в Краковії. Ми будемо робити все, щоб боротися за найвищі завдання в цьому і наступних сезонах", - заявив Дитятьєв.