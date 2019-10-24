Дитятьєв продовжив контракт з Краковією

Джерело - sport.ua.
Український легіонер Краковії Олексій Дитятьєв підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода розрахована до кінця сезону-2021/2022.
"Я дуже радий, що можу залишитися в Краковії. Ми будемо робити все, щоб боротися за найвищі завдання в цьому і наступних сезонах", - заявив Дитятьєв.
Попередня трудова угода 30-річного центрального захисника з Краковією закінчувалася в кінці нинішнього сезону.
За Краковію Дитятьєв виступає з літа 2017 року. Всього провів за польську команду 66 матчів, відзначившись 3 голами та 3 асистами.
Раніше, Дитятьєв розповів про відношення із керівництвом Карпат.