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Дитятьєв продовжив контракт з Краковією

Сьогодні 15:46 152 0
Угода розрахована до кінця сезону-2021/2022
Дитятьєв продовжив контракт з Краковією
#Краковія, #Дитятьєв

Джерело - sport.ua.

Український легіонер Краковії Олексій Дитятьєв підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода розрахована до кінця сезону-2021/2022.

"Я дуже радий, що можу залишитися в Краковії. Ми будемо робити все, щоб боротися за найвищі завдання в цьому і наступних сезонах", - заявив Дитятьєв.

Попередня трудова угода 30-річного центрального захисника з Краковією закінчувалася в кінці нинішнього сезону.

За Краковію Дитятьєв виступає з літа 2017 року. Всього провів за польську команду 66 матчів, відзначившись 3 голами та 3 асистами.

Раніше, Дитятьєв розповів про відношення із керівництвом Карпат.

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