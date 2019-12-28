Джерело - Футбольный формат.
У чемпіонаті Польщі футболісти в середньому отримують близько 7-8 тис євро заробітної плати в місяць.
Про це розповів український захисник польської Краковії Олексій Дитятьєв.
"Середня зарплата в Польщі - 7,5-8 тис євро. Але зрозуміло, що є, які отримують набагато більше. Тут її стабільно і платять багато клубів. Тут не може бути такого, як в Україні, коли клуби з незрозумілими назвами заходять в прем'єр-лігу, грають півроку, знімаються, футболістам не платять гроші.
Премії? 2 тис злотих за 1 очко. Якщо виграв - 6 тис злотих без податків. З податками виходить тисяч 4, це десь 1 тис євро, - розповів Дитятьєв.
Нагадаємо, Дитятьєв продовжив контракт з Краковією.
Раніше, Дитятьєв розповів про відношення із керівництвом Карпат.