У чемпіонаті Польщі футболісти в середньому отримують близько 7-8 тис євро заробітної плати в місяць.

Про це розповів український захисник польської Краковії Олексій Дитятьєв.

"Середня зарплата в Польщі - 7,5-8 тис євро. Але зрозуміло, що є, які отримують набагато більше. Тут її стабільно і платять багато клубів. Тут не може бути такого, як в Україні, коли клуби з незрозумілими назвами заходять в прем'єр-лігу, грають півроку, знімаються, футболістам не платять гроші.

Премії? 2 тис злотих за 1 очко. Якщо виграв - 6 тис злотих без податків. З податками виходить тисяч 4, це десь 1 тис євро, - розповів Дитятьєв.