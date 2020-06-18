Російський клуб цікавився захисником Динамо

Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо Томаш Кендзьора міг перейти в московський Локомотив.
Про це розповів сам власник київського клубу Ігор Суркіс.
"По Кендзьорі не отримував пропозиції. Єдине - дзвонили представники Сьоміна, хотіли купити Кендзьору в Локомотив.
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Наскільки я знаю, з Кендзьорою говорили, він сказав, що його в принципі в Динамо все влаштовує. Але додав: "Зробіть пропозицію, від якого я б не міг відмовитися". Ось така була розмова. Паперів у мене ніяких не було", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.