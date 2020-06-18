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Сабо розкритикував стадіон Миная

Сьогодні 15:27 933 0
Йожеф Сабо прокоментував матч 1/2 фіналу Кубка України на стадіоні Миная
Сабо розкритикував стадіон Миная
#Минай, #Динамо, #Кубок України

Джерело - 1927.kiev.ua.

Уболівальникам незручно було спостерігати матч півфіналу Кубка України Минай – Динамо на сільському стадіоні.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"Минай - команда із Першої ліги, з села. Мені було якось соромно, що команди грали на такому стадіоні. В Ужгороді є стадіон Авангард, де грати було б комфортніше. А тут — поставили загорожу і біля лінії поля стояли вболівальники... Це ненормально. Як кажуть на Закарпатті: "По-селянськи".

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Цей стадіон розташований поблизу траси Київ - Чоп. Було видно, як машини проїжджають... Якось незручно за таким спостерігати. Сам із Ужгорода...

Можливо, можна було б домовитися хоча б про тисячу вболівальників і розсадити їх на стадіоні, а не отак, щоб стояли один біля одного поблизу лінії поля, де аут подають чи кутовий.

Тепер будемо чекати на фінал. Що Ворскла, що Маріуполь - для Динамо особливої різниці немає. Думаю, що вийде до фіналу Маріуполь", - сказав Сабо.

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.

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