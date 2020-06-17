На матчі Минай - Динамо вивісили банер на підтримку американського поліцейського, який убив Флойда

Вболівальники спостерігають за зустріччю за парканом

На півфінальному матчі Кубка України Минай - Динамо вивісили банер на підтримку американського поліцейського Дерека Шовін, який убив афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє Трибуна.

На банері написано #FreeDerekChauvin (звільніть Дерека Шовін - прим.).

Вболівальники якої з команд вивісили цей банер, поки не зрозуміло.

Офіційно матч Минай - Динамо відбувається без глядачів. Але вболівальники спостерігають за зустріччю за парканом.

Подія трапилася 25 травня, після чого почалися масові антирасистські протести. Шовіна затримали, йому висунули звинувачення у вбивстві.

Раніше повідомлялося, що віцечемпіон світу залишить київське Динамо.