На матчі Минай - Динамо вивісили банер на підтримку американського поліцейського, який убив Флойда

Джерело - Tribuna.com.
На півфінальному матчі Кубка України Минай - Динамо вивісили банер на підтримку американського поліцейського Дерека Шовін, який убив афроамериканця Джорджа Флойда.
Про це повідомляє Трибуна.
На банері написано #FreeDerekChauvin (звільніть Дерека Шовін - прим.).
Вболівальники якої з команд вивісили цей банер, поки не зрозуміло.
Офіційно матч Минай - Динамо відбувається без глядачів. Але вболівальники спостерігають за зустріччю за парканом.
Подія трапилася 25 травня, після чого почалися масові антирасистські протести. Шовіна затримали, йому висунули звинувачення у вбивстві.
Раніше повідомлялося, що віцечемпіон світу залишить київське Динамо.