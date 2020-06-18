Пятов оцінив гру Трубіна

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін може стати ТОП-футболістом.

Про це розповів Андрій Пятов.

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"У нас усі голкіпери дуже високого рівня, тому я не вихвалятиму Анатолія, – і так, на мою думку, забагато впливу й піару. Розмовляю з ним, і він сам розуміє, що це лише початок. Усе залежить від нього: працюватиме далі – виросте в топового воротаря.", - відзначив Пятов.