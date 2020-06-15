Трубін: Витіснити Пятова реально і він сам це розуміє

18-річний голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін готовий витіснити Андрія Пятова з основного складу.

Про це заявив сам Трубін

"Пятов каже: зробив помилку, навіть гольову, але ти повинен розуміти, що є ще 45-50 хвилин. Буде якийсь момент, можеш врятувати команду, ви можете виграти. Головне - не опускати руки і не закопувати себе в яму, буде тільки гірше від цього.

Дивитися за його грою - це одне. Але коли працюєш поруч з ним - він піднімається ще на рівень вище. Він і людина хороша. Він реально ТОП-воротар.

Андрій дуже досвідчений. Постійно допомагає мені на тренуваннях. Але, звичайно, витіснити його реально. Він і сам це розуміє", - сказав Трубін.