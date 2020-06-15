 Трубін: Витіснити Пятова реально і він сам це розуміє | Футбол | Champion.com.ua
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Трубін: Витіснити Пятова реально і він сам це розуміє

Сьогодні 22:55 492 0
Молодий голкіпер розповів про конкуренцію з Пятовим
Трубін: Витіснити Пятова реально і він сам це розуміє
#Трубін, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

18-річний голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін готовий витіснити Андрія Пятова з основного складу.

Про це заявив сам Трубін

"Пятов каже: зробив помилку, навіть гольову, але ти повинен розуміти, що є ще 45-50 хвилин. Буде якийсь момент, можеш врятувати команду, ви можете виграти. Головне - не опускати руки і не закопувати себе в яму, буде тільки гірше від цього.

Дивитися за його грою - це одне. Але коли працюєш поруч з ним - він піднімається ще на рівень вище. Він і людина хороша. Він реально ТОП-воротар.

Андрій дуже досвідчений. Постійно допомагає мені на тренуваннях. Але, звичайно, витіснити його реально. Він і сам це розуміє", - сказав Трубін.

Нагадаємо, Шахтар здобув мінімальну перемогу над Колосом у 26 турі української Прем'єр-ліги.

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