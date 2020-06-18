Джерело - Чемпіон.
Захисник Тамаш Кадар перейшов із Динамо у китайський клуб Шаньдун Лунен за 5 млн євро.
Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.
"У мене по Кендзьорі факсу не було. Був факс по Кадару. Якщо хочете запитати, за скільки я його продав - на це питання можу відповісти.
За скільки? За 5 млн євро.
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Правда, що Зеніт пропонував десь 8? Ніхто нічого за нього не пропонував. Зеніт промацував, напевно, зробити інтригу між нами і Шахтарем, коли вони хотіли купити Ракицького. Пропозиції офіційної не отримували.
І по Кендзьорі не отримував. Єдине - дзвонили представники Сьоміна, хотіли купити Кендзьору в Локомотив. Наскільки я знаю, з Кендзьори говорили, його в Динамо все влаштовує, але "зробіть пропозицію, від якого я б не міг відмовитися". Ось така була розмова. Паперів у мене ніяких не було", - відзначив Суркіс.
Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.