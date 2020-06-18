Захисник Тамаш Кадар перейшов із Динамо у китайський клуб Шаньдун Лунен за 5 млн євро.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"У мене по Кендзьорі факсу не було. Був факс по Кадару. Якщо хочете запитати, за скільки я його продав - на це питання можу відповісти.

За скільки? За 5 млн євро.