У Динамо є дві кандидатури на посаду головного тренера

Команду можуть очолити Сьомін або Ребров

У київському Динамо на цей час на посаду головного тренера розглядають дві кандидатури - Сергія Реброва та Юрія Сьоміна.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Юрій Сьомін може втретє очолити київський клуб. Водночас в столичному клубі розглядають ще одну кандидатуру на посаду наставника команди. Йдеться про фахівця, який, як і Сьомін, мав досвід роботи біля керма Динамо. Це Сергій Ребров, який очолює зараз угорський Ференцварош.

Динамо поки не виходило на тренерів з конкретними пропозиціями.

Раніше повідомлялося, що Сьомін готовий розглянути пропозицію Динамо, якщо така надійде.