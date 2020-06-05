У Динамо є дві кандидатури на посаду головного тренера

Джерело - dynamo.kiev.ua.
У київському Динамо на цей час на посаду головного тренера розглядають дві кандидатури - Сергія Реброва та Юрія Сьоміна.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Юрій Сьомін може втретє очолити київський клуб. Водночас в столичному клубі розглядають ще одну кандидатуру на посаду наставника команди. Йдеться про фахівця, який, як і Сьомін, мав досвід роботи біля керма Динамо. Це Сергій Ребров, який очолює зараз угорський Ференцварош.
Динамо поки не виходило на тренерів з конкретними пропозиціями.
Раніше повідомлялося, що Сьомін готовий розглянути пропозицію Динамо, якщо така надійде.