Степаненко: Тайсон піддається емоціям і у нього бувають часто перепади настрою

Як не складеться кар'єра у лідера донецького Шахтаря Тайсон, до кінця він відпрацює контракт у клубі.

Про це заявив півзахисник команди Тарас Степаненко.

"Але як тільки команда щось виграє або єврокубки, то він тренується, все супер. Був момент, він ходив без настрою, Андрій Шевченко йому класні слова сказав на нагородженні, як він почав тренуватися. Він піддається емоціям, у нього бувають часто перепади настрою. Це відіграє свою роль.

Але я думаю, що він дуже любить нашу країну, наш клуб, як би не склалася його кар'єра, він до кінця відпрацює контракт. Домовиться з клубом, залишиться - для рівня Шахтаря це буде класно. Не домовиться - в будь-якій команді Бразилії, Європи він буде грати.

Його якість на найвищому рівні, не дарма він в збірну Бразилії викликався", - зазначив Степаненко.