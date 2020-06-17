Зінченко залишився у запасі на матч АПЛ з Арсеналом

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 червня, Манчестер Сіті у 28 турі АПЛ прийме Арсенал.
Український захисник Олександр Зінченко матч розпочне на лавці запасних.
Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Гарсія, Ляпорт, Менді – Гюндоган, Де Брейне, Д. Сілва – Марез, Жезус, Стерлінг
Запасні: Карсон, Агуеро, Зінченко, Родріго, Сане, Б. Сілва, Фернандіньо, Отаменді, Фоден
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Арсенал: Лено – Беллерін, Мустафі, Марі, Тірні – Гендузі, Джака – Нкетія, Віллок, Сака – Обамеянг
Запасні: Мартінес, Давід Луїс, Колашинац, Мейтленд-Найлс, Себальйос, Нельсон, Пепе, Мартінеллі, Ляказетт
Нагадаємо, захисник Реал може стати конкурентом Зінченка.