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Захисник Реал може стати конкурентом Зінченка

Сьогодні 10:29 769 0
Ашраф Хакімі може змінити клуб
Захисник Реал може стати конкурентом Зінченка
#Хакімі, #Манчестер Сіті

Джерело - espreso.tv.

Захисник мадридського Реала Ашраф Хакімі, який зараз виступає у дортмундській Борусії на правах оренди, може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє Cadena SER.

Гравець може перейти у Манчестер Сіті. 21-річний Хакімі номінально виступає на правому фланзі захисту, проте має доступ виступів зліва в обороні, де в Ман Сіті виступає Олександр Зінченко.

У поточному сезоні Бундесліги Хакімі зіграв 43 матчі, забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Трансферна вартість захисника складає 54 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Санчо може повернутися у Манчестер Сіті.

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