Захисник Реал може стати конкурентом Зінченка

Джерело - espreso.tv.
Захисник мадридського Реала Ашраф Хакімі, який зараз виступає у дортмундській Борусії на правах оренди, може продовжити кар'єру в АПЛ.
Про це повідомляє Cadena SER.
Гравець може перейти у Манчестер Сіті. 21-річний Хакімі номінально виступає на правому фланзі захисту, проте має доступ виступів зліва в обороні, де в Ман Сіті виступає Олександр Зінченко.
У поточному сезоні Бундесліги Хакімі зіграв 43 матчі, забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач.
Трансферна вартість захисника складає 54 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Санчо може повернутися у Манчестер Сіті.