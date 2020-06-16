Захисник Реал може стати конкурентом Зінченка

Ашраф Хакімі може змінити клуб

Захисник мадридського Реала Ашраф Хакімі, який зараз виступає у дортмундській Борусії на правах оренди, може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє Cadena SER.

Гравець може перейти у Манчестер Сіті. 21-річний Хакімі номінально виступає на правому фланзі захисту, проте має доступ виступів зліва в обороні, де в Ман Сіті виступає Олександр Зінченко.

У поточному сезоні Бундесліги Хакімі зіграв 43 матчі, забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Трансферна вартість захисника складає 54 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Санчо може повернутися у Манчестер Сіті.