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Найбагатша ліга світу повертається

Сьогодні 13:02 815 0
Найбагатша ліга світу повертається
#АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем’єр-ліга не мала морального права не повернутися. Адже на кону — оформлення чемпіонського титулу Ліверпуля. Сотні мільйонів уболівальників по всьому світу на це дуже довго чекали і чекають. Хтось навіть 30 років. Якщо все піде нормально, то 2 липня на Етіхаді буде чемпіонський коридор для Ліверпуля.

Та навіть без чемпіонства інтриги в АПЛ вистачає. П’ять команд ведуть боротьбу за дві вакантні позиції у зоні Ліги чемпіонів. Зробимо припущення, що все-таки Лестеру вистачить запасу, який команда зараз має, а основна боротьба за четверте місце розгорнеться між грандами — Челсі та Манчестер Юнайтед. А от у боротьбі за виживання краще обійтися без глобальних припущень. Бо там все на дуже тоненького: між п’ятнадцятим і дев’ятнадцятим місцем лише чотири очки.

Словом, найбагатша ліга світу повертається! І разом із Parimatch цю подію можна відмітити по-справжньому, повністю занурившись у світ футболу та святкуючи перемоги разом зі своїми улюбленими командами.

Манчестер Сіті — Арсенал

Ставка: тотал менше 3,5 голів. Коефіцієнт: 1,86

Вже у перший день відновлення АПЛ на нас очікує топ-матч. Арсенал протягом останніх років страшно потерпає від Манчестер Сіті. Та, можливо, цього разу в "канонірів" дійсно з’явився козир — тренер Мікель Артета, який три з половиною роки був головним помічником Гвардіоли в Ман Сіті. Навряд чи Арсенал боротиметься за перемогу, але як мінімум продемонструвати знання протидії шаленій атаці суперника Артета має.

І ще звернемося до статистики: "тотал більше 2,5 голів" ці команди в особистих зустрічах пробивають регулярно, а от "тотал більше 3,5" — значно рідше.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед

Ставка: перемога Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт: 2,55

Хто точно жалкує про карантин, так це Манчестер Юнайтед. Команда була на шаленому ходу. АПЛ, Кубок, Ліга Європи — всюди на команду Сульшера приємно було дивитися. І, схоже, це дійсно тепер саме команда Сульшера, а не сумнівний коктейль роботи попередників.

Потрібно відзначити, що норвезькому фахівцю особливо вдаються матчі проти топ-команд. МЮ двічі переміг Ман Сіті і Челсі, виграв по одному матчу в Лестера і Тоттенгема (других ще не було), а також є однією з лише двох команд, що змогли відібрати очки у Ліверпуля.

А що Тоттенгем? Вся надія на те, що Кейн буде в порядку. Перед карантином "шпори" виглядали дуже кепсько — п’ять поразок і нічия у шести матчах в усіх турнірах.

Евертон — Ліверпуль

Ставка: перемога Ліверпуля з форою -1,5 голи. Коефіцієнт: 2,85

Ліверпуль вилетів з усіх турнірів і тепер може зосередитися не лише на здобутті чемпіонства, а і на встановленні рекорду очок. Причому рекорд може бути, що називається, на віки. За чинного темпу набору очок команда Клоппа фінішує із 107-108 балами (нинішній рекорд утримує Ліверпуль — 100 очок). Цікаво, як буде насправді.

Рестартуватиме Ліверпуль із дербі, яке в Англії називають "дружнім". Ну нема ворожнечі між клубами і фанатами! Але те, що відбувається останніми роками, все одно вже бісить "ірисок": 21 матч вони не можуть виграти в Ліверпуля. Хоча з іншого боку, саме нічия із Евертоном стала вирішальною для Ліверпуля минулого сезону — чемпіоном став Ман Сіті.

Пригадуємо останній кубковий матч між цими командами. Там Евертон навіть проти повністю резервного складу Ліверпуля нічого не зумів зробити і програв 0:1. Тому аналітики Parimatch прогнозують впевнену перемогу неймовірної команди Юргена Клоппа.

У форматі кількох речень про інші матчі:

Астон Вілла, попри велетенські втрати, опинилася в епіцентрі боротьби за виживання. Чи поступається вона у зірковості Шеффілд Юнайтед? Ні. Чи може карантин завадити сенсаційній ході Шеффілда? Цілком можливо. Тож варто ризикнути з перемогою "Астон Вілли" за смачний коефіцієнт 3,3;

Повіримо в очки андердога і у матчі Норвіч — Саутгемптон. Звичайно, "канаркам" бажано перемагати, але вони поступаються супернику і за складом, і за тренерським хистом. Але фактор мотивації врахуємо — нехай буде нічия з коефіцієнтом 3,5;

-        Як же погарнішав Вотфорд під орудою Найджела Пірсона! Вдома "шершні" бахнули і Ліверпуль, і Манчестер Юнайтед, і Вулвергемптон. "Тоттенгем" відскочив з нічиєю. Чом би не перемогти ще й Лестер? До речі, колишню команду Пірсона. "Лиси" будуть без дуже важливого фулбека Рікарду Перейри. Рекомендуємо перемогу Вотфорда за 3,3;

-  Борнмут та Крістал Пелес мають одні з найгірших атак чемпіонату. А в Крістал Пелес на додачу ще й чудова оборона, завдяки якій команда перебуває у середині таблиці. Очікуємо "тотал менше 2,5 голів" за 1,74;

-        А от де має бути багато голів, так це у матчі Вест Гем — Вулвергемптон. Класна атака "вовків", погана оборона "молотобійців", мотивація атакувати і перемагати з обох боків — все це натякає на результативний матч. Варто подивитися на "тотал більше 3,5 голів" з коефіцієнтом 3,5.

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