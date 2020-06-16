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Віцечемпіон світу залишить київське Динамо

Сьогодні 18:28 901 0
Пиваричу складно витримати конкуренцію з Миколенком
Віцечемпіон світу залишить київське Динамо
#Піварич, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Хорватський легіонер київського Динамо Йосип Пиварич стане вільним агентом у кінці червня.

Про це повідомляє germanijak.hr.

Захисник грає за київський клуб з літа 2017 року. 31-річний футболіст пропустив поточний сезон через травму. Навіть після відновлення він не має ігрової практики, оскільки на позиції лівого захисника впевнено діє Віталій Миколенко.

Схоже, українська пригода Пиварича підійшло до кінця. Деякий час назад гравець промовився про можливе повернення у Динамо із Загреба, але зазначив, що ніхто не зв'язувався з ним з цього питання, і що він не з тих людей, які будуть "стукати в двері й пропонувати себе іншим".

З іншого боку, Піваріч, віцечемпіон світу 2018 року, має пристойний досвід. Якщо клубу з Хорватії вдасться залучити його до своїх лав, це стане безпомилковим придбанням. Але не кожному клубу його вимоги по зарплаті по зубах, вважають журналісти.

Всього в УПЛ захисник Йосип Пиварич відіграв 28 матчів за 3 сезони, забитими голами не відзначився. Його контракт завершується влітку.

Раніше, Динамо вказав суму, яку сьогодні буде перераховано ПФЛ.

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