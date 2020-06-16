Бєлік: Зміна тренера — стрес для Руху

Зміна головного тренера Миная може вплинути на футболістів.

Про це розповів екснападник Шахтаря Олексій Бєлік.

"Звичайно, це стрес для команди. Коли футболісти довгий час грають під керівництвом одного тренера, зміна коуча на них впливає. Навіть попри те, що ідеї залишилися ті ж самі, адже людина зі старого тренерського штабу.

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Думаю, на всі питання найкраще дадуть відповідь ігри, які почнуться зовсім скоро. Що стосується пертурбацій, ми знаємо, що за формулюванням "за станом здоров'я" може щось ховатися. Я сподіваюся, що у Бакалова все в порядку зі здоров'ям. Може він очолить команду вище рівнем, як той же Кучук", — розповів Бєлік.