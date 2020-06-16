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Дедишин: Федик – це український Нагельсманн

Сьогодні 09:48 923 0
Ігор Дедишин прокоментував призначення нового головного тренера
Дедишин: Федик – це український Нагельсманн
#Федик, #Рух

Джерело - footballua.tv.

У Русі пояснили призначення 32-річного Івана Федика на посаду головного тренера.

Про це розповів генеральний директор львівського клубу Ігор Дедишин.

 "На жаль, Бакалов не зможе далі тренувати нашу команду. Про нього можу сказати тільки позитивне, оскільки людина дуже хороша, світла і добра. Я особисто не зустрічав таких тренерів і людей, які давали стільки позитиву і хороших емоцій. Зі здоров'ям не жартують. Ми не будемо обманювати футбольну Україну інформацією про стан здоров'я.

Тепер про Федика. Коли люди дивляться футбол – відзначають головного тренера, але всі забувають про людей, які стоять поруч. Перший асистент робить чорнову роботу. Іван Федик – це такий, скажімо, український Нагельсманн.

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Людина в 32 роки пропрацювала не один рік помічником Кононова і Кучука. І зараз у нього є можливість ще отримати досвід у спільній роботі з Мироном Богдановичем. Я думаю, що наш вибір правильний.

Сам Маркевич відзначає Федика як хорошого фахівця. Час покаже. Думаю, все у нас буде добре. Мужня рука Маркевича не дасть Федику розслабитися. Така собі парочка Твікс – молодість і амбіції Івана і досвід Маркевича. Думаю, це принесе результат", – розповів Дедишин.

Раніше, було звільнено Юрія Бакалова.

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