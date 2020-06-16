Дедишин: Федик – це український Нагельсманн

У Русі пояснили призначення 32-річного Івана Федика на посаду головного тренера.

Про це розповів генеральний директор львівського клубу Ігор Дедишин.

"На жаль, Бакалов не зможе далі тренувати нашу команду. Про нього можу сказати тільки позитивне, оскільки людина дуже хороша, світла і добра. Я особисто не зустрічав таких тренерів і людей, які давали стільки позитиву і хороших емоцій. Зі здоров'ям не жартують. Ми не будемо обманювати футбольну Україну інформацією про стан здоров'я.

Тепер про Федика. Коли люди дивляться футбол – відзначають головного тренера, але всі забувають про людей, які стоять поруч. Перший асистент робить чорнову роботу. Іван Федик – це такий, скажімо, український Нагельсманн.