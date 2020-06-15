Юрій Бакалов покинув Рух через проблеми зі здоров'ям

Рух припинив співпрацю з головним тренером Юрієм Бакаловим.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Скласти свої повноваження керманича змусили проблеми зі здоров’ям.

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Наставник очолив команду у грудні 2019-го року. Впродовж останніх п’яти місяців фахівець готував "жовто-чорних" до старту весняної частини чемпіонату у Першій лізі. Під керівництвом Бакалова "жовто-чорні" провели 13 спарингів, 9 з яких завершились перемогами.

Бакалов так і не встиг дебютувати на чолі Руху у офіційних матчах у зв’язку з перенесенням старту Першої ліги через запроваджений в Україні карантин.