Джерело - fcrukh.com.
Рух припинив співпрацю з головним тренером Юрієм Бакаловим.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Скласти свої повноваження керманича змусили проблеми зі здоров’ям.
Актуально: Франков: Рух телефонує клубам, щоб зібрати голоси за відставку Макарова
Наставник очолив команду у грудні 2019-го року. Впродовж останніх п’яти місяців фахівець готував "жовто-чорних" до старту весняної частини чемпіонату у Першій лізі. Під керівництвом Бакалова "жовто-чорні" провели 13 спарингів, 9 з яких завершились перемогами.
Бакалов так і не встиг дебютувати на чолі Руху у офіційних матчах у зв’язку з перенесенням старту Першої ліги через запроваджений в Україні карантин.