Барселона узгодила контракт з Тер Штегеном

Джерело - football24.ua.
Барселоні вдалося переконати Марка-Андре тер Штегена продовжити чинну угоду.
Про це повідомляє Sport.
Очікується, що новий контракт з 25-річним німцем буде діяти до літа 2025 року.
Документ буде підписаний після завершення сезону в чемпіонаті Іспанії, або ж навіть після закінчення розіграшу Ліги чемпіонів. Проте, обидві сторони дійшли принципової згоди щодо цього питання. Зарплата голкіпера буде зростати з кожним роком його контракту.
Раніше, тер Штеген поставив ультиматум Барселоні.
Нагадаємо, Барселона знищила Мальорку у 28 турі Ла-Ліги.