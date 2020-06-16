Барселона узгодила контракт з Тер Штегеном

Марк-Андре тер Штеген підпише 5-річний контракт

Барселоні вдалося переконати Марка-Андре тер Штегена продовжити чинну угоду.

Про це повідомляє Sport.

Очікується, що новий контракт з 25-річним німцем буде діяти до літа 2025 року.

Документ буде підписаний після завершення сезону в чемпіонаті Іспанії, або ж навіть після закінчення розіграшу Ліги чемпіонів. Проте, обидві сторони дійшли принципової згоди щодо цього питання. Зарплата голкіпера буде зростати з кожним роком його контракту.

Раніше, тер Штеген поставив ультиматум Барселоні.

Нагадаємо, Барселона знищила Мальорку у 28 турі Ла-Ліги.