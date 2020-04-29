Джерело - tribuna.com.
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген хоче заробляти в Барселоні 18 млн євро в рік після сплати податків.
Про це повідомляє Marca, німець
Каталонському клубу складно виконати такі вимоги, особливо в умовах кризи, викликаного пандемією коронавірусу. Барселона хоче зберегти Тер Штегена, але не готова витрачати будь-які кошти на це.
При цьому майбутнє в Барселоні резервного воротаря Нето також залишається під питанням. Якщо каталонці отримають пропозицію в районі 20 млн євро, то бразилець покине клуб.
У зв'язку з невизначеністю щодо обох воротарів Барселона приступила до пошуку заміни. Один з кандидатів - голкіпер Аякса Андре Онана, за якого треба буде заплатити близько 30 млн євро.
Нагадаємо, Онана готовий перейти до Барселони.