Марк-Андре тер Штеген хоче заробляти більше у Барселоні

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген хоче заробляти в Барселоні 18 млн євро в рік після сплати податків.

Про це повідомляє Marca, німець

Каталонському клубу складно виконати такі вимоги, особливо в умовах кризи, викликаного пандемією коронавірусу. Барселона хоче зберегти Тер Штегена, але не готова витрачати будь-які кошти на це.

При цьому майбутнє в Барселоні резервного воротаря Нето також залишається під питанням. Якщо каталонці отримають пропозицію в районі 20 млн євро, то бразилець покине клуб.

У зв'язку з невизначеністю щодо обох воротарів Барселона приступила до пошуку заміни. Один з кандидатів - голкіпер Аякса Андре Онана, за якого треба буде заплатити близько 30 млн євро.

Нагадаємо, Онана готовий перейти до Барселони.