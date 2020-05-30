Захисник Різеспора Микола Морозюк наприкінці минулого року розлучився з дружиною Іриною.

Про це розповіла сама колишня дружина футболіста.

"Ми розлучилися пів року тому. Спочатку ми з ним взяли паузу - це було в жовтні 2019 року. Так вирішили. Чи зникли почуття, коли він переїхав до Туреччини? Частково, так. І у нього, і у мене. У когось більше. Він запустив процес, а я його закінчила.

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Можливо, в його очах я буду виглядати, як та людина, яка все закінчила. У нас все було спокійно. Не було скандалів і образ. Все було дуже сентиментально, тому що ми насправді дуже любимо і поважаємо один одного.

Було страшно і незвично. У нас була така сильна любов, що ми не могли подумати, що колись таке станеться. Але я вважаю, що так краще. Чи люблю я його досі? (Пауза) Я його люблю", - розповіла Ірина Морозюк.