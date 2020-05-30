 Ексгравець Динамо Морозюк розлучився із дружиною | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 818
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Сьогодні 20:09 8624
Динамо Мінськ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру чемпіонату Білорусі. LIVE
Сьогодні 18:06 696
Брюгге продовжив оренду Соболя
Сьогодні 17:41 464
Колос - Десна 0:2. Огляд матчу
Сьогодні 17:24 740
УПЛ відклала матч Карпати - Маріуполь
Сьогодні 12:48 1143
Карпати підтвердили наявність в клубі інфікованих коронавірусом
Сьогодні 12:06 878
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Вчора 20:03 2033
ПФЛ 5 червня визначить долю Першої ліги
Вчора 18:58 1726
Підручний отримав нагороду найкращого спортсмена 2019 року
Вчора 18:17 1931
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:12 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 326526
20:09 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 8624
19:58 Футбол Ексгравець Динамо Морозюк розлучився із дружиною 1103 1
19:45 Футбол Олександрія – Зоря 1:0. Відео голу 328
19:34 Футбол Дніпро-1 – Олімпік 3:1. Огляд матчу 431
19:18 Баскетбол Іспанський клуб продовжив контракт з гравцем збірної України 712
18:57 Футбол Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ 818
18:49 Футбол Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ 4950
18:27 Футбол Вердер обіграв Шальке, перемоги Гоффенгайма та Айнтрахта. Результати 29 туру Бундесліги 615
18:14 Футбол Стало відомо, хто у Карпатах захворів на коронавірус 1042
18:06 Пряма трансляція Динамо Мінськ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 696
17:59 Футбол Костишин здивований фізичною формою Колоса 885
17:41 Футбол Брюгге продовжив оренду Соболя 464
17:24 Футбол Колос - Десна 0:2. Огляд матчу 740
17:13 Футбол Карпати не будуть оскаржувати можливу технічну поразку від Маріуполя 797
16:54 Футбол В АПЛ назвали терміни повернення уболівальників на трибуни 815
16:39 Футбол Колос - Десна 0:2. Відео голів 1017
16:27 Теніс На турнірі в Ірпені відмінили всі суботні матчі 807
16:12 Футбол У Серії А назвали дати перших матчів 967
16:03 Пряма трансляція Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 8306
16:00 Пряма трансляція Дніпро-1 - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 5236
15:52 Футбол Десна без проблем переграла Колос в 24 турі УПЛ 1266
15:28 ММА Мернес: Поєдинок з Можаровим проведемо восени 1172
15:12 Футбол ПСЖ пропонує 70 млн за Милинковича-Савича 1104
14:48 ММА Можаров: Готовий битися з Мернесом однією лівою рукою 1370

Ексгравець Динамо Морозюк розлучився із дружиною

Сьогодні 19:58 1103 1
Ірина Морозюк прокоментувала розлучення з чоловіком
Ексгравець Динамо Морозюк розлучився із дружиною
#Морозюк

Джерело - Чемпіон.

Захисник Різеспора Микола Морозюк наприкінці минулого року розлучився з дружиною Іриною.

Про це розповіла сама колишня дружина футболіста.

"Ми розлучилися пів року тому. Спочатку ми з ним взяли паузу - це було в жовтні 2019 року. Так вирішили. Чи зникли почуття, коли він переїхав до Туреччини? Частково, так. І у нього, і у мене. У когось більше. Він запустив процес, а я його закінчила.

Актуально: Морозюк: В Динамо необхідні зміни

Можливо, в його очах я буду виглядати, як та людина, яка все закінчила. У нас все було спокійно. Не було скандалів і образ. Все було дуже сентиментально, тому що ми насправді дуже любимо і поважаємо один одного.

Було страшно і незвично. У нас була така сильна любов, що ми не могли подумати, що колись таке станеться. Але я вважаю, що так краще. Чи люблю я його досі? (Пауза) Я його люблю", - розповіла Ірина Морозюк.

Коментарі ()