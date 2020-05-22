Морозюк: В Динамо необхідні зміни

Провальні результати Динамо у Лізі Європи та в УПЛ вказують, що київському клубу необхідні зміни.

Про це розповів український захисник Різеспора Микола Морозюк.

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"Виліт Динамо з Ліги Європи шоком не став. Я знаю, як вони провели кожен матч в групі. Мені боляче дивитися, як складався для них груповий турнір, ведуть боротьбу за друге місце. Потрібно змінювати багато. За останні роки в Динамо давали результат ті, хто приходив з новими ідеями. Я теж можу стати тренером, сповідувати динамівський стиль .... Ну який динамівський стиль?.

Якби Лобановський був живий в наш час, його бачення футболу кардинально б відрізнялася, ніж 20 років тому. Дехто все ще застряг в 98 році", - розповів Морозюк.