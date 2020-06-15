Новий тренер Руху: Чесно кажучи, були інші плани на подальшу кар'єру

Новопризначений наставник львівського Руху Іван Федик не очікував на призначення на посаду.

Про це заявив сам фахівець.

"Зізнаюсь, у мене були дещо інші плани щодо продовження кар’єри. Але у зв’язку з ситуацією, яка склалась у команді, недовго роздумував над пропозицією, вирішив допомогти. Для мене найбільша мотивація – це необхідність добитися результату. Ця мотивація об’єднує як весь тренерський штаб, так і футболістів. Під час зимових зборів командою була проведена дуже хороша робота.

Багатьох гравців я вже добре знаю. Попереду чемпіонат, вивчаємо всіх суперників, тренерський штаб працює. Перша гра з "Агробізнесом", але для нас кожен матч як вирішальний", - сказав Федик.