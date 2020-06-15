 Новий тренер Руху: Чесно кажучи, були інші плани на подальшу кар'єру | Футбол | Champion.com.ua
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Новий тренер Руху: Чесно кажучи, були інші плани на подальшу кар'єру

Сьогодні 20:10 522 0
Федик не очікував призначення
Новий тренер Руху: Чесно кажучи, були інші плани на подальшу кар'єру
#Рух, #Федик

Джерело - ФК Рух.

Новопризначений наставник львівського Руху Іван Федик не очікував на призначення на посаду.

Про це заявив сам фахівець.

"Зізнаюсь, у мене були дещо інші плани щодо продовження кар’єри. Але у зв’язку з ситуацією, яка склалась у команді, недовго роздумував над пропозицією, вирішив допомогти. Для мене найбільша мотивація – це необхідність добитися результату. Ця мотивація об’єднує як весь тренерський штаб, так і футболістів. Під час зимових зборів командою була проведена дуже хороша робота.

Багатьох гравців я вже добре знаю. Попереду чемпіонат, вивчаємо всіх суперників, тренерський штаб працює. Перша гра з "Агробізнесом", але для нас кожен матч як вирішальний", - сказав Федик.

Раніше було  звільнено Юрія Бакалова.

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