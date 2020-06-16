Матчі Ліги Європи дограють у Німеччині

Визначену долю Ліги Європи

Переможця Ліги Європи буде визначено в матчах фінальної вісімки, які відбудуться з 10 до 21 серпня в чотирьох містах Німеччини. Це рішення УЄФА очікує ратифікації виконавчим комітетом в середу, 17 червня.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Поєдинки Ліги Європи зі стадії 1/4 фіналу УЄФА планує провести в 4-х німецьких містах, які розташовані недалеко один від одного: Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург і Гельзенкірхен.

Протистояння 1/8 фіналу Інтер – Хетафе і Рома – Севілья відбудуться з одного матчу в Німеччині. Решта шість пар, в тому числі Шахтар – Вольфсбург, зіграють другі матчі на полях команд, як було заплановано раніше.

Раніше повідомлялося, що вирішальні матчі Ліги чемпіонів будуть проводитися в Лісабоні.

Нагадаємо, УЄФА визначився із датою відновлення Ліги чемпіонів.