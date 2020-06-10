УЄФА визначився із датою відновлення Ліги чемпіонів

УЄФА склав план завершення Ліги чемпіонів

Джерело - Еспресо.

УЄФА планує відновити розіграш Ліги чемпіонів 8-9 серпня, коли відбудуться повторні матчі 1/8 фіналу.

Про це повідомляє AS.

УЄФА склав план завершення Ліги чемпіонів, який виконавчий комітет організації планує затвердити 17 червня. За даними джерела, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів можуть відбутися 8 і 9 серпня.

12 серпня в Лісабоні планується почати міні-турнір, в якому вісім команд зіграють у форматі плей-офф з одного матчу. Ігри відбудуться на стадіонах Жозе Алваладе та Ештадіу да Луш без глядачів.

До чвертьфіналу Ліги чемпіонів вже вийшли французький ПСЖ, іспанський Атлетико, італійська "Аталанта" та німецький Лейпциг.

Ще чотири учасники чвертьфіналів поки не визначені, тому що необхідно провести чотири повторні матчі 1/8 фіналу: Реал (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія) (перший матч - 1:2), Челсі (Англія) - Баварія (Німеччина) (0:3), Ліон (Франція) - Ювентус (Італія) (1:0), Наполі (Італія) - Барселона (Іспанія) (1:1).