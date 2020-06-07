У турнірі не залишилося португальських клубів

Джерело - Bild.

УЄФА планує дограти Лігу чемпіонів в одному місті через пандемію коронавіруса, яка порушила звичний календар сезону. Місце проведення міні-турніру буде оголошено 17 червня.

Про це повідомляє Bild.

На проведення матчів Ліги чемпіонів претендували Франкфурт (Німеччина), Лісабон (Португалія) і Москва (Росія).

Кандидатура Москви відпала у першу чергу через велику кількість випадків зараження COVID-19.

Очікується, що ЛЧ дограють в Лісабоні. У турнірі не залишилося португальських клубів, а німецькі команди в Німеччині отримали б перевагу.

Крім того, Португалія підходить і по ряду інших вимог - кілька стадіонів в місті, контрольована кількість випадків зараження коронавірусом.

УЄФА хоче провести Лігу чемпіонів зі стадії 1/4 фіналу на чотирьох стадіонах в радіусі 100 км. Команди будуть визначати переможця пари в одній зустрічі.

Планувалося, що Лігу чемпіонів дограють з 8 по 29 серпня.

Німеччина тепер має намір прийняти у себе міні-турнір з вирішальними матчами Ліги Європи.

Нагадаємо, УЄФА може скоротити кількість міст-господарів Євро-2020.