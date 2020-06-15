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Рух призначив нового головного тренера

Сьогодні 16:10 1198 0
Новим наставником команди буде Федик
Рух призначив нового головного тренера
#Рух, #Федик, #Маркевич

Джерело - ФК Рух.

На сьогоднішньому тренуванні Президент Руху Григорій Козловський представив команді нового наставника.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ним став 32-річний фахівець Іван Федик. 

Іван Федик добре знайомий вболівальникам жовто-чорних. Минулого року Іван Зінонович працював у тренерському штабі Руху Леоніда Кучука асистентом головного тренера. Встиг зарекомендувати себе як висококваліфікований професіонал, тренер із сучасним баченням футболу, великий працелюб та поліглот. 

Попри свій молодий вік (Івану Федику 32 роки) новий керманич Руху має чималий досвід роботи у професійному футболі. До роботи в Русі коуч працював у Академії ФК Карпати (2010-2012), Севастополі (2012-2013), Краснодарі (2013-2014), Сталі (2016-2017) та Ростові (2017-2018). Був асистентом Олега Кононова та багаторічним помічником Леоніда Кучука. 

Додамо, що після відставки Юрія Бакалова його тренерський штаб продовжує працювати у Русі. 

Допомагатиме команді своїми безцінними порадами та методичними рекомендаціями один з найкращих тренерів в історії України Мирон Богданович Маркевич, який зараз очолює Комітет національних збірних УАФ. 

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