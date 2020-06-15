Лунін: Я йшов в Реал грати

Джерело - Профутбол.
Голкіпер Андрій Лунін не реагує на новини про можливе повернення у Реал, однак надіється заграти за мадридський клуб.
Про це розповів сам футболіст.
"Я ніяк не реагую на такі новини. Це створюється пресою.
Оренда у Вальядоліді зробила мене морально сильнішим. А в Ов'єдо завдяки довірі клубу, тренерів, це робить тебе сильнішим як воротаря і футболіста на полі.
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Я йшов в Реал не все життя в оренді бути, а там грати. Все покаже практика. Якщо клуб і тренер довірять повернутися", - сказав Лунін.
Нагадамєо, Лунін став найкращим гравецем матчу Ов'єдо – Понферрадіна.