Лунін: Я йшов в Реал грати

Андрій Лунін прокоментував своє майбутнє

Джерело - Профутбол.

Голкіпер Андрій Лунін не реагує на новини про можливе повернення у Реал, однак надіється заграти за мадридський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Я ніяк не реагую на такі новини. Це створюється пресою. Оренда у Вальядоліді зробила мене морально сильнішим. А в Ов'єдо завдяки довірі клубу, тренерів, це робить тебе сильнішим як воротаря і футболіста на полі.

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Я йшов в Реал не все життя в оренді бути, а там грати. Все покаже практика. Якщо клуб і тренер довірять повернутися", - сказав Лунін.

Нагадамєо, Лунін став найкращим гравецем матчу Ов'єдо – Понферрадіна.