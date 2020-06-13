Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна

Сейви Луніна врятували Ов'єдо від поразки

Джерело - SofaScore.

Українець Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Реал Ов'єдо визнаний найкращим гравцем у матчі з Понферрадіною.

Про це повідомляє SofaScore.

Українець отримав оцінку 7,7.

21-річний воротар за 90 проведених на полі хвилин скоїв 4 сейви (двічі кулаками і двічі з-за меж штрафного), 1 раз успішно зіграв на виході (100%), 30 разів торкнувся м'яча, віддав 12 точних з 22 передач (55% ), провів 4 виноси м'яча, виграв одну верхову дуель і зробив 1 помилку, яка призвела до удару по воротах.