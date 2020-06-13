 Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна
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Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна

Сьогодні 14:08 432 0
Сейви Луніна врятували Ов'єдо від поразки
Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна
#Лунін, #Ов'єдо, #Понферрадіна

Джерело - SofaScore.

Українець Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Реал Ов'єдо визнаний найкращим гравцем у матчі з Понферрадіною.

Про це повідомляє SofaScore.

Українець отримав оцінку 7,7.

21-річний воротар за 90 проведених на полі хвилин скоїв 4 сейви (двічі кулаками і двічі з-за меж штрафного), 1 раз успішно зіграв на виході (100%), 30 разів торкнувся м'яча, віддав 12 точних з 22 передач (55% ), провів 4 виноси м'яча, виграв одну верхову дуель і зробив 1 помилку, яка призвела до удару по воротах.

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