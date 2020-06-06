Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні

Джерело - Diario Madridista.
Реал прийняв рішення, що орендований Ов'єдо Андрій Лунін стане другим воротарем мадридців в сезоні 2020/2021.
Про це повідомляє Diario Madridista.
В іспанському клубі вважають, що 21-річний українець готовий конкурувати з Тібо Куртуа. При порівнянні цих голкіперів в клубі відзначають, що Лунін більше віддається роботі і тренуванням.
Королівський клуб також в захваті від роботи орендованого у ПСЖ Альфонса Ареоля.
Француз теж хоче залишитися в Іспанії, але питання продовження оренди поки не вирішене. Тому Реал воліє отримати в своє розпорядження воротаря прямо зараз, тим більше перспективного.
Нагадаємо, Реал безкоштовно відпустить сина Зідана.
Раніше повідомлялося, що Лунін залишиться в Ов'єдо.