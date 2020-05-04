Кополовець: Шахтарю подобається кишеньковий чемпіонат з 12 команд

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін має розбиратися у своєму клубі, а не у клубах Першої ліги.

Про це заявив спортивний директор Миная Михайло Кополовець.

"Нехай Палкін розбирається в своєму клубі, а не в клубах Першої ліги. Шахтарю подобається ось такий кишеньковий чемпіонат з 12 команд. Грати тільки в Києві, Харкові і нікуди далі не виїжджати. Для чого їм їхати в Закарпатті? Нехай Палкін не лізе в клуби, до яких не має ніякого відношення. Так і напишіть.

А вболівальникам буде цікавіше бачити команди з регіону. Чим більше команд, тим цікавіше. Команди першої ліги, які хочуть грати в УПЛ, повністю до цього готові - фінансові умови тут є. Нехай приїде сюди комісія, подивиться на інфраструктуру і умови і приймає рішення.

Сьогодні зарплатна відомість команд УПЛ і першої ліги приблизно однакова. Не хочу нікого ображати, але чим Львів краще Руху, Волині або Миная ? Палкіну зручний цей кишеньковий чемпіонат, де 10-12 клубів, не треба нікуди їхати", - сказав Кополовець.