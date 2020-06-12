 Кополовець: Якби не Павелко - була б поножовщина | Футбол | Champion.com.ua
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Кополовець: Якби не Павелко - була б поножовщина

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Спортдиректор розповів про те, як проходили збори клубів ПФЛ
Кополовець: Якби не Павелко - була б поножовщина
#Кополовець, #Минай

Джерело - Footboom.

На позицію Минаю під час голосування на Позачерговій Конференції ПФЛ вплинув президент УАФ Андрій Павелко.

Про це заявив гравець і спортивний директор клубу Михайло Кополовець.

"На позицію нашого клубу вплинув прихід Андрія Павелка. Він потужно, конкретно прийшов. Сказав про всі моменти, які ми раніше хотіли почути. Сказав, що будуть допомагати в разі якихось проблем під час карантину, якщо хтось із гравців захворіє і так далі.

Ми чітко розуміли, за що голосуємо. Мені дуже шкода, що він не прийшов два тижні тому. Після його приходу була конкретика. А раніше - як ті барани: ходимо, гриземося.

Ми дійсно хочемо грати, хочемо догравати сезон. Адже футболісти вже замучилися сидіти від цієї невизначеності.

Я їду, мені хлопці кажуть: "Мішаня, давай вже якесь рішення, тому що всі реально втомилися". Але до сьогоднішнього дня ми не чули жодної конкретики - якщо захворіють футболісти або закриють місто.

Якби Павелко сьогодні не прийшов, то, швидше за все, була б поножовщина, гризня і ніякого конструктиву. Але президент УАФ змінив все. Коли я їхав до Києва і дізнався, що на засіданні буде Павелко, у мене відразу піднявся настрій.

Я зрозумів, що все буде вирішено. Макарову ніхто ніяких гарантій не давав. Тепер же ми знаємо, що якщо завтра хтось захворіє, чемпіонат повинні дограти", - зазначив Кополовець.

Раніше, у Минаї закликали Поворознюка перекинути 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат.

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