Спочатку "лиси" хотіли виручити за нього 80 млн

Лондонський Челсі сподівається збити цінник на лівого захисника Лестера Бена Чілвелла до 50 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє Evening Standard.

Спочатку "лисиі" оцінювали свого гравця в 80 мільйонів. Однак в умовах економічної кризи, а також через бажання самого Бена перебратися на Стемфорд Брідж, клуб готовий піти назустріч Челсі.

Манчестер Сіті, який раніше претендував за Чілвелла, влітку зосередить свої зусилля на пошуках нового центрального захисника, відмовившись від покупки Бена.

Нагадаємо, Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі.