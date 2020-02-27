Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі

Замість них клуб повинен підписати п'ять новачків

Наставник Челсі Френк Лемпард планує провести чистку в клубі і влітку розлучитися з вісьмома гравцями.

Про це повідомляє The Sun.

Точно не бачить Лемпард майбутнього в складі синіх у воротаря Кепи Аррісабалагі, захисників Маркуса Алонсо і Емерсона, а також півзахисників Росса Барклі і Жоржина. Щодо кандидатур Курта Зума, Вілліана і Педро рішення буде прийматися вже після закінчення сезону в залежності від гри в іграх, що залишилися.

Відзначається, що Лемпард розуміє ризики таких змін складу, але поразка від Баварії в Лізі чемпіонів і результати в Прем'єр-ліги не залишають йому вибору.

Цього літа "аристократів" точно поповнить вінгер Аякса Хакім Зієш. Крім нього Лемпард наполягає на покупці ще чотирьох гравців, серед яких лівий захисник Лестера Бен Чілвелл і воротар Атлетико Ян Облак.