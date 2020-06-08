Гвардіола може змінити позицію Зінченка

Олександр Зінченко може змінити позицію у Манчестер Сіті

Олександр Зінченко, який в Манчестер Сіті грає на позиції лівого захисника, з нового сезону може бути переведений на свою "рідну" позицію в центрі півзахисту.

Про це повідомляє The Sun.

На такий крок Пеп Гвардіола піде, якщо влітку клуб придбає лівого захисника Лестера Бена Чілвелла. Головним конкурентом Сіті в боротьбі за гравця є Челсі.

Якщо підписати Чілвелла не вдасться, Манчестер Сіті переключить свою увагу на аргентинця Ніколаса Тальяфіко з Аякса.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв 18 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Раніше Зінченко висловив думку про матч Шахтар - Динамо.