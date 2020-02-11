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Один з лідерів Другої ліги підписав екс-гравця збірної України

Сьогодні 13:51 444 0
Ковпак став гравцем Полісся
Один з лідерів Другої ліги підписав екс-гравця збірної України
#Полісся, #Ковпак

Джерело - football.ua.

Один з лідерів Другої ліги, житомирське Полісся, підписав екс-гравця збірної України Олександра Ковпака.

Про це наставник команди Анатолій Безсмертний заявив в інтерв'ю прес-службі ПФЛ.

"Олександр дуже швидко адаптувався до нашого колективу. Він є прикладом для молоді як на футбольному полі, так і поза ним. Це справжній професіонал і одночасно хороша людина. Ковпак має досвід виступів на найвищому рівні, грав у збірній України. Це гарне посилення для Полісся. Ковпак - футболіст, дивлячись на якого можна багато чому навчитися. У такому віці він тримає себе в формі і впевнений, що допоможе нашій команді", - зазначив Безсмертний.

Полісся на даний момент знаходиться на другому місці Групи А Другої ліги, відстаючи від першої тернопільської Ниви на два очки і випереджаючи Верес на три очки.

Раніше, Інгулець підписав екс-гравця Олександрії.

Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.

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