Один з лідерів Другої ліги підписав екс-гравця збірної України

Один з лідерів Другої ліги, житомирське Полісся, підписав екс-гравця збірної України Олександра Ковпака.

Про це наставник команди Анатолій Безсмертний заявив в інтерв'ю прес-службі ПФЛ.

"Олександр дуже швидко адаптувався до нашого колективу. Він є прикладом для молоді як на футбольному полі, так і поза ним. Це справжній професіонал і одночасно хороша людина. Ковпак має досвід виступів на найвищому рівні, грав у збірній України. Це гарне посилення для Полісся. Ковпак - футболіст, дивлячись на якого можна багато чому навчитися. У такому віці він тримає себе в формі і впевнений, що допоможе нашій команді", - зазначив Безсмертний.