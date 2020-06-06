Команда з Бресту здобула переконливу перемогу 6:1

Джерело - Чемпіон.

Динамо Брест здобуло розгромну перемогу над Мінськом у рамках 12 туру Вищої ліги чемпіонату Білорусі.

В основному складі чинних чемпіонів вийшли відразу 3 українця: Олександр Нойок, Артем Мілевський та Євген Хачеріді.

Нойок зміг забити один гол, а Мілевський віддав 2 гольових паса.

Чемпіонат Білорсі - Вища ліга

6 червня, 12 тур

Динамо Брест - Мінськ 6:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Євдокімов, 1:1 - 27 Габі, 2:1 - 49 Нойок, 3:1 - 64 Гордейчук, 4:1 - 71 Лаптєв, 5:1 - 74 Савицький, 6:1 - 82 Савицький

Нагадаємо, Мілевський міг перейти у Локомотив за 12 мільйонів євро.