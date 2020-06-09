 Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі

Сьогодні 20:51 562 0
Визначилась збірна 12 туру чемпіонату Білорусі
Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі
#Мілевський, #Динамо, #Вернидуб

Джерело - by.tribuna.com.

За підсумками туру чемпіонату Білорусі український форвард Артем Мілевський потрапив у число найкращих гравців.

Актуально: Динамо Брест - Мінськ 6:1. Огляд матчу

Також, у команду тижня потрапили два гравці з Шахтаря, який очолює українець Юрій Вернидуб.

У 11 найкращих потрапили:

Воротар: Олександр Гутор (Шахтар);

Захисники: Олексій Бутаревіч (Смолевичи), Миха Горопевшек (Динамо Мінськ), Кирило Печенін (Динамо Брест);

Півзахисники: Олексій Вакулич (Смолевичи), Артем Мілевський (Динамо Брест), Владислав Климович (Динамо Мінськ), Павло Савицький (Динамо Брест);

Нападники: Дієго Сантос (Вітебськ), Зоран Марушич (Німан), Віталій Лисакович (Шахтар).

Нагадаємо, Мілевський і Нойок взяли участь у розгромі Динамо над Мінськом у 12 турі чемпіонату Білорусі.

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