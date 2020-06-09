Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі

Джерело - by.tribuna.com.
За підсумками туру чемпіонату Білорусі український форвард Артем Мілевський потрапив у число найкращих гравців.
Актуально: Динамо Брест - Мінськ 6:1. Огляд матчу
Також, у команду тижня потрапили два гравці з Шахтаря, який очолює українець Юрій Вернидуб.
У 11 найкращих потрапили:
Воротар: Олександр Гутор (Шахтар);
Захисники: Олексій Бутаревіч (Смолевичи), Миха Горопевшек (Динамо Мінськ), Кирило Печенін (Динамо Брест);
Півзахисники: Олексій Вакулич (Смолевичи), Артем Мілевський (Динамо Брест), Владислав Климович (Динамо Мінськ), Павло Савицький (Динамо Брест);
Нападники: Дієго Сантос (Вітебськ), Зоран Марушич (Німан), Віталій Лисакович (Шахтар).
Нагадаємо, Мілевський і Нойок взяли участь у розгромі Динамо над Мінськом у 12 турі чемпіонату Білорусі.