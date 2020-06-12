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Скрипник вказав на інтерес до Михайліченка

Сьогодні 19:45 159 0
Віктор Скрипник прокоментував інтерес до Богдана Михайліченка
Скрипник вказав на інтерес до Михайліченка
#Скрипник, #Зоря, #Михайліченко

Джерело - footboom.com.

Захисником Зорі Богданом Михайліченком цікавився клуб Бундесліги.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Предметна розмова з Вердером щодо Михайліченка була ще у грудні. Але коли почалась пандемія коронавірусу, все притихло, і я можу сказати, чому.

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Вердер зараз перебуває не в тій ситуації і не на тій позиції у турнірній таблиці. Їм потрібно думати про сьогодення з прицілом на майбутнє. Як врятуватися і залишитися у Бундеслізі, а вже потім приймати трансферні рішення. Виходячи з цього, жодної конкретики щодо Михайліченка нині немає. Вона була раніше, але зараз все стихло. А те, що Богдан хороший футболіст і ним цікавляться інші клуби, – це факт.

Крім Вердера, до мене більше ніхто не підходив. Але зверталися до колишнього генерального директора Зорі Сергія Рафаїлова. Він може більше розповісти на цю тему. Зрештою, Михайліченка всі переглядають у поєдинках і знають його ігрові якості. Але трансфери в компетенції керівництва клубу", – сказав Скрипник.

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