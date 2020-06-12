Скрипник: Зоря нічого надприродного до матчу з Динамо не готує

Зоря готується до матчу з Динамо у звичному режимі.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

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"Готуємося до майбутньої гри у звичайному режимі, як раніше до Колоса або Шахтаря. Нічого надприродного не робимо, велосипед не винаходимо. У першу чергу звертаємо увагу на себе, на свою гру. А розбір суперника - це частина нашої підготовки до будь-якого матчу", - відзначив Скрипник.