 Безсонов: Степаненко впав від вітру | Футбол | Champion.com.ua
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Безсонов: Степаненко впав від вітру

Сьогодні 21:13 974 0
Володимир Безсонов скандальний епізод матчу Шахтар - Динамо
Безсонов: Степаненко впав від вітру
#Степаненко, #Безсонов, #Попов

Джерело - footclub.com.ua.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко у ключовому епізоді матчу з Денисом Поповим відверто симулював.

Про це розповів спортивний директор Динамо Володимир Безсонов.

Актуально: Степаненко: Михайличенко мене знає - я не буду симулювати

"Людина від вітру впала, схопившись не за те місце, в яке йому влучили.

Можу додати тільки, що карму не обдуриш - хоча, зрозуміло, нікому я травм не бажав і бажати не збираюся", - розповів Безсонов.

Нагадаємо, дружина Степаненка надала докази удару від Попова.

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