Безсонов: Степаненко впав від вітру

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко у ключовому епізоді матчу з Денисом Поповим відверто симулював.

Про це розповів спортивний директор Динамо Володимир Безсонов.

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"Людина від вітру впала, схопившись не за те місце, в яке йому влучили.

Можу додати тільки, що карму не обдуриш - хоча, зрозуміло, нікому я травм не бажав і бажати не збираюся", - розповів Безсонов.