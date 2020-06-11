 Попередження Лєднєва у матчі з Колосом розглянуть на предмет умисного обнулення | Футбол | Champion.com.ua
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Попередження Лєднєва у матчі з Колосом розглянуть на предмет умисного обнулення

Сьогодні 15:10 680 0
Богдан може пропустити матч не тільки з Динамо, але і з Десною
Попередження Лєднєва у матчі з Колосом розглянуть на предмет умисного обнулення
#Зоря, #Лєднєв

Джерело - Sport Arena.

Жовта картка півзахисника Зорі Богдана Лєднєва у матчі 25-го туру Favbet Ліги з Колосом стане предметом розгляду Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ на предмет умисного обнулення.

Про це повідомляє Sport Arena.

Лєднєв в поєдинку з Колосом отримав попередження, яке стало для нього 8-м у сезоні, що означає пропуск одного матчу. Цим матчем став поєдинок 26-го туру чемпіонату України з Динамо, в якому участь гравця, орендованого Зорею у київського клубу, було малоймовірним. Лєднєв пропустив обидва матчі цього сезону проти Динамо в Favbet Лізі за домовленістю між клубами.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник побічно підтвердив, що не розраховував на орендованого футболіста, розповівши про те, що відсутність Богдана Лєднєва в матчі з Динамо було заплановано.

Якщо КДК УАФ визначить навмисність обнулення жовтої картки Богдана Лєднєва, яке призвело до пропуску матчу проти Динамо, півзахисник Зорі може отримати додатковий матч дискваліфікації. Ним стане поєдинок 27-го туру Favbet Ліги з Десною, який запланований на 21 червня.

Лєднєв отримав попередження, яке стало предметом розгляду КДК, на 75-й хвилині матчу з Колосом при рахунку 1:0 на користь луганчан. Півзахисник отримав картку за спробу перешкодити виконати штрафний удар Колоса на чужій половині поля.

Нагадаємо, що норма про покарання за умисне обнулення карток була прийнята в Україні в 2017 році за прикладом відповідної норми в дисциплінарних правилах УЄФА.

Зоря і Динамо мають рівну кількість очок, набравши по 49 пунктів. Матч відбудеться в Запоріжжі 13 червня, початок поєдинку - о 17:00.

Раніше вже повідомлялося про те, що у Зорі є заборгованості перед гравцями по зарплаті. Частково погасити їх вдалося тільки завдяки траншу від Крузейро за Вілліана Гомеса. Зазначалося, що Зоря може припинити своє існування.

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