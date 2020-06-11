Зоря пройшла тестування на коронавірус

Всі результати є негативними

Джерело - ФК Зоря.

Зоря отримала результати після тестування на коронавірус, яке було пройдено 9 червня.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Всі результати тестів негативні.

На офіційному сайті луганчан не вказано, який тип тестів був використаний. Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомляв, що Зоря пройшла 9 червня ПЛР-тестування, яке передбачено рекомендаціями УАФ.

Луганський клуб 13 червня зіграє з Динамо.

Раніше вже повідомлялося про те, що у Зорі є заборгованості перед гравцями по зарплаті. Частково погасити їх вдалося тільки завдяки траншу від Крузейро за Вілліана Гомеса. Зазначалося, що Зоря може припинити своє існування.