 Зоря пройшла тестування на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря пройшла тестування на коронавірус

Сьогодні 14:41 225 0
Всі результати є негативними
Зоря пройшла тестування на коронавірус
#Зоря

Джерело - ФК Зоря.

Зоря отримала результати після тестування на коронавірус, яке було пройдено 9 червня.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Всі результати тестів негативні.

На офіційному сайті луганчан не вказано, який тип тестів був використаний. Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомляв, що Зоря пройшла 9 червня ПЛР-тестування, яке передбачено рекомендаціями УАФ.

Луганський клуб 13 червня зіграє з Динамо.

Раніше вже повідомлялося про те, що у Зорі є заборгованості перед гравцями по зарплаті. Частково погасити їх вдалося тільки завдяки траншу від Крузейро за Вілліана Гомеса. Зазначалося, що Зоря може припинити своє існування.

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