Потрібно дограти поточний сезон Першої ліги не зважаючи на кількість команд.

Про це заявив президент Руху Григорій Козловський.

"Хотів би звернутися до всіх президентів клубів Першої ліги зі своїми думками. Народ, ми справді провели дуже хороший чемпіонат, першу його частину, дуже хороша інтрига. Вперше люди почали сильно цікавитися продуктом, який ми зробили.

Якщо не дограємо, буде виглядати так, як говорять українці: "Вміла приготувати, та не вміла подати". Тому благаю вас: давайте сьогодні проголосуємо за продовження регулярного чемпіонату. Якщо в регулярному чемпіонаті буде грати 7, 8, 9 чи 10 команд - байдуже. Будуть грати стільки команд, скільки готові", - сказав Козловський.