Інгулець готовий профінансувати ПЛР-тести усіх клубів Першої ліги

Власник клубу готовий фінансово допомогти інших командам

Джерело - ФК Інгулець.

Президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк готовий профінансувати ПЛР-дослідження усіх клубів Першої ліги, які перебувають у скрутному економічному становищі і не можуть собі дозволити цей непосильний фінансовий тягар.

Про це заявив сам власник клубу.

"Минай, Волинь, Гірник-Спорт, Авангард, Балкани, Кремінь, Металург, Миколаїв, Чорноморець нехай звертаються по допомогу. Сьогодні той день, коли нужденним подаю..., - сказав Поворознюк.

Завтра, 11 червня, у Києві має відбутися позачергова конференція ПФЛ, на якій вирішуватимуть долю чемпіонату в Першій лізі.

Напередодні президент ПФЛ Сергій Макаров заявляв, що знайшов лабораторію, яка робить ПЛР-тести на COVID-19 за 700 грн.

Нагадаємо, Оболонь Бровар закликала відновити чемпіонат Першої ліги.

Раніше, журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги.