Зоря використала експрес-тести благодійного фонду Ахметова - ЗМІ

У Зорі вирішили зекономити на тестах

Джерело - Чемпіон.

Зоря перед матчем із Колосом використала тести на коронавірус, які призначалися для медичних закладів Запорізької області.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Цікава деталь про тестування Зорі. На фото, які виставив офіційний сайт клубу, помітно, що це не просто експрес-тести. Два місяці тому Фонд Рината Ахметова Допоможемо передав медичним закладам Запорізької області 30 тисяч таких тестів – з власними наклейками на пакуванні.

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Ці тести – гуманітарка, їх немає в продажу. Тобто Зоря не просто зекономила, відмовившись робити ПЛР-тести, вона ще й скористалась допомогою, яка призначалась людям, не спроможним заплатити за тести. Якщо ж клініка продала ці тести Зорі - тоді великі питання до неї", - йдеться у повідомленні.

Раніше, Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ.