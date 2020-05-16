Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України

Джерело - Чемпіон.

16 травня 2010 року сімфоропольська Таврія у драматичному фіналі перемогла донецький Металург і здобула Кубок України.

Після першого тайму, Таврія, завдяки голам Фещука (2') та Ковпака (40', пенальті) вигравала з рахунком 2:0. Проте донецькі футболісти змогли перехопити ініціативу та перевести гру в додатковий час. Голи на рахунку Мхітаряна (51') та Маріо Сержио (74').

Переможний гол, а разом з ним і почесний трофей Таврії приніс славнозвісний Лакі Ідахор на 96-й хвилині.

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