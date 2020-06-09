Смалійчук не зможе взяти участь у виборах президента УПЛ

Новий власник Карпат Олег Смалійчук випав з боротьби за крісло президента ліги.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Рішення про дату виборів президента ухвалимо, радше за все, після закінчення сезону, коли зберемося з клубами в очному режимі. Обговоримо це питання і вже спільно приймемо подальше рішення. Також треба буде підвести підсумки і відзвітувати по фінансовій діяльності, узгодити плани на наступний сезон.