Смалійчук не зможе взяти участь у виборах президента УПЛ

Джерело - footboom.com.
Новий власник Карпат Олег Смалійчук випав з боротьби за крісло президента ліги.
Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
"Рішення про дату виборів президента ухвалимо, радше за все, після закінчення сезону, коли зберемося з клубами в очному режимі. Обговоримо це питання і вже спільно приймемо подальше рішення. Також треба буде підвести підсумки і відзвітувати по фінансовій діяльності, узгодити плани на наступний сезон.
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Що стосується Олега Смалійчука, то в статуті УПЛ є пункт – кандидат на посаду президента ліги не повинен бути ніяким чином пов'язаний з клубом Прем'єр-ліги. Тому саме Олег Смалійчук в сьогоднішньому статусі кандидатом бути не може", – пояснив Дикий.
Раніше, Олег Смалійчук став власником частки клубу Карпати.