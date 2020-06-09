Тлумак: Волинь готова до будь-якого рішення

Долю чемпіонату у Першій лізі мають визначити керівні органи.

Про це розповів головний тренер Волині Андрій Тлумак.

"Звичайно, для кожного футболіста найголовніше – тренування, ігри, постійно бути в тонусі та постійно робити свою улюблену справу. Але я хотів би сказати про один момент. Зараз дуже багато питань по першоліговому чемпіонату. Ситуація ще раз доказує, що таке преса і що таке телебачення – це є друга влада, і як ви інформацію розвернете і піднесете, так вона і сприймається людьми. Останнім часом наш клуб багато звинувачують і критикують за те, що ми дотримуємося статусу мовчання, що ми не сперечаємося із клубами, такими як ми. Ми просто не бачимо в цьому сенсу.

У нас є керівні органи, які повинні приймати рішення – Виконком, першолігова організація, а на сьогоднішній день першолігова організація взяла та скинула всю відповідальність і всі питання на клуби і клуби між собою собачаться, хоча так бути не повинно, адже ми в одному котлі, одну справу робимо і одного й того ж хочемо. Нас зіштовхують лобами, і тому виникають сварки і ось такі моменти. Ми дотримуємося такої позиції – ми не хочемо ні з ким сваритися, доводити свою правоту та слухати чужу…. Ми свою позицію висловили в паперовому вигляді, надіслали і все воно є там, ми висловили свою позицію 21 травня, коли був з’їзд клубів, і тому на сьогоднішній день ми не хочемо робити якихось гучних заяв – ми за те чи за інше. Ми за те, що прийме Виконком УАФ і керуюча влада.

Ми повинні розуміти, що не ми приймаємо рішення. Як би ми там не збиралися, не сварилися і не висловлювали своїх думок, все одно рішення ухвалюватиме Виконком. Є вище поставлений орган, якому ми довіряємо, який ми вибрали і який повинен нами керувати. Якщо кожен клуб почне керувати організацією – це вийде бардак. Ми за те, щоб бардаку не було, тому все віддаємо в руки Виконкому. Приймуть одне рішення – ми його приймемо, приймуть інше – також приймемо, і ні з ким не хочемо сваритися", - розповів Тлумак.