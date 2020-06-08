Гендиректор Оболонь-Бровар: Ми будемо звертатися в суди

Оболонь-Бровар буде відстоювати право на догравання Першої ліги в українських судах.

Про це розповів гендиректор клубу Олександр Резніченко.

"Мене шокувала вчорашня інформація, це підтвердження того, що чіткої позиції відносно цього рішення у Федерації футболу немає. Звичайно, ще до того, як мені надіслали це рішення, мені надали інформацію, що таке відбудеться.

Ми не збираємося звертатися в Лозанну. Ми будемо звертатися в суди загальної юрисдикції в тому відношенні, що ніхто не має права заборонити людині займатися професіональною діяльністю. В першу чергу, ми говоримо про футболістів та тренерів. Все що відбувається, проходить з порушенням статуту.

Є клуби, які зараз роблять все для того, щоб не грати в футбол. І ми розуміємо, чому, бо цим хтось керує. Вони порушують статутні норми. Там написано, що коли клуб заявляється на чемпіонат, він надає лист, що зобов'язується виконувати всі регламенти і норми, і грати в футбол в чемпіонаті", - розповів Резніченко.