УАФ дозволила Зорі грати з Колосом без необхідних тестів – ЗМІ

Джерело - Чемпіон.
Зоря провела матч 25-го туру УПЛ проти Колоса з дозволу УАФ.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Представники луганського клубу напередодні зустрічі отримали кілька консультацій з питання обов'язкового тестування на коронавірус від УАФ по телефону. В асоціації їм сказали, що все нормально, проблем не буде.
Також було спілкування з делегатом матчу, який дозволив його проведення.
Таким чином, на матч луганчани вийшли, маючи гарантії, що вони не будуть покарані.
Раніше, Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ.