УАФ дозволила Зорі грати з Колосом без необхідних тестів – ЗМІ

Зоря не зробила перед матчем із Колосом тестів на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Зоря провела матч 25-го туру УПЛ проти Колоса з дозволу УАФ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Представники луганського клубу напередодні зустрічі отримали кілька консультацій з питання обов'язкового тестування на коронавірус від УАФ по телефону. В асоціації їм сказали, що все нормально, проблем не буде.

Також було спілкування з делегатом матчу, який дозволив його проведення.

Таким чином, на матч луганчани вийшли, маючи гарантії, що вони не будуть покарані.

Раніше, Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ.